Urso acordando descabelado da hibernação faz sucesso na internet e diverte internautas: ‘Eu todas as manhãs’

Reprodução/Twitter/@mezvan Urso acordando da hibernação



O vídeo de um urso acordando da hibernação viralizou nas redes sociais e gerou uma série de comentários do Twitter, com pessoas se comparando ao animal. “Eu depois de dormir 12 horas seguidas”, escreveu um internauta. “Eu levantando todas as manhãs”, disse outro. “Todo dia ao acordar eu faço cosplay de urso saindo da hibernação”, compartilho um usuário. Comentários como esses foram bastante presentes na postagem que compartilhou o momento. Outro usuário aproveitou o momento para explicar que o animal estava dormindo durante o inverno e quando o tempo esquentou um pouco ele saiu do seu sonho para começar a explorar. A hibernação dos ursos é algo comum, eles fazer isso durante a estação mais fria do ano e passam um bom tempo sem comer, beber, urinar e defecar, segundo os especialistas. O responsável pela publicação do vídeo não identificou onde e quado o vídeo foi gravado, mas mesmo sem essas informações o conteúdo viralizou e já conta com mais de 34 milhões de visualizações. Contudo, após a viralização do material, o instituto White Rock, localizado em Kiev na Ucrânia, se manifestou e disse que se trata de Chada, uma ursa de 25 anos da subespécie parda do Himalaia. Eles também informaram que o animal estava hibernando desde o final do ano passado.