Uruguai oficializa a reabertura de fronteiras para vacinados a partir de 1º de novembro

Visitantes terão que apresentar declaração juramentada e resultado negativo em teste PCR

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Após sete dias no Uruguai, os estrangeiros terão de repetir o teste de PCR



O Uruguai oficializou nesta quinta-feira, 28, a reabertura das suas fronteiras para estrangeiros que estejam vacinados contra a Covid-19. A decisão, publicada por meio de decreto, é válida a partir de 1º de novembro. A exigência é que seja comprovada a vacinação com dose única ou com esquema completo de duas doses nos últimos nove meses antes da entrada e passados 14 dias desde a última aplicação. Menores de 18 anos não terão que comprovar a imunização e estrangeiros que tenham contraído a doença nos últimos 90 dias também terão acesso permitido. O decreto elimina a exigência de quarentena obrigatória para os visitantes, mas exige que seja apresentada uma declaração juramentada, enviada de forma online, e o resultado negativo do teste PCR feito 72 horas antes da chegada ao país. Além disso, após sete dias no Uruguai, os estrangeiros terão de repetir o teste de PCR, que deverá ser negativo para continuar tendo livre circulação.

*Com EFE