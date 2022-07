Usar lenço umedecido pode prejudicar o ânus? Veja o que diz cirurgião

Especialista alerta para riscos de usar o método de higiene, dizendo que podem causar irritação e até infecções na área

Pixabay/Peter H Segundo especialista, uso de lenços umedecidos não é recomendado para higiene



O cirurgião britânico Evan Goldstein alertou as pessoas para os riscos de usar lenços umedecidos para higiene após defecar. Segundo ele, o método, caso seja utilizado frequentemente, pode causar complicações na região anal. Usar lenços umedecidos é um os métodos mais utilizados pela população, que alega uma justificação de limpeza maior do que a sentida com o uso de papel higiênico. Entretanto, Goldstein, em entrevista ao Daily Star, pediu para que as pessoas abandonem os lenços. Segundo ele, a região anal é coberta de bactérias boas e ruins, que alcançam o equilíbrio necessário para garantir a saúde e o bom funcionamento do corpo. Entretanto, ao limpar, as bactérias boas seriam eliminadas, comprometendo esse equilíbrio. “Isso é muito importante. Assim, quando você começa a aumentar esse microbioma com lenços umedecidos, o que acontece é que você está limpando as boas bactérias e o equilíbrio se torna um problema”, disse Goldstein.

O especialista afirmou ainda que, quando ocorre o desequilíbrio, a pessoa pode sofrer com erupções cutâneas, infecções fúngicas e irritação na região. Goldstein também alerta para a umidade gerada pelo lenço na região, que pode levar à irritação. “A umidade leva ao apodrecimento de microrregiões dos tecidos, uma maceração da pele e isso provoca uma mudança nas bactérias, que leva à irritação”, explica. De acordo com o especialista, os sinais de alerta incluem vermelhidão e desconforto na região. Segundo Goldstein, as pessoas podem sentir sensações semelhantes a de fissuras e de hemorroidas, enquanto, na verdade, o problema é o acúmulo de bactérias e irritação local.