Vacina da Janssen é eficaz contra variante Delta da Covid-19, diz pesquisa

Efetividade da vacina contra mutação do vírus foi registrada pela farmacêutica e notada em pesquisa na África do Sul, onde variante Delta é predominante

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vacina da Janssen é aplicada no Brasil



Análises feitas na África do Sul, onde a variante Delta da Covid-19 é predominante, mostraram que a vacina da Janssen é eficaz contra a cepa do vírus considerada como “de preocupação” pela Organização Mundial da Saúde (OMS). “Todos os dados que analisamos indicam que há uma boa resposta imune imediata e continuada à variante Delta. Nós também vemos uma durabilidade surpreendente na resposta imune de uma única dose por até oito meses”, afirmou a chefe do Conselho de Pesquisa Médica da África do Sul, Glenda Grey, em pronunciamento dado à imprensa na quinta-feira, 1º. A informação foi dada no mesmo dia em que a farmacêutica divulgou comunicado afirmando que a vacina consegue neutralizar a variante Delta e também é eficaz contra uma série de outras mutações registradas no mundo com apenas uma dose. Apesar da análise oficial da empresa, os dados ainda não foram publicados oficialmente em revistas científicas e precisam passar por análises de outros pesquisadores para serem validados. A vacina da Janssen é uma das que tem uso emergencial permitido no Brasil. O país adquiriu 38 milhões de doses a serem entregues até dezembro deste ano.