Vacina da Johnson & Johnson contra Covid-19 deve ser lançada em 2021 e pode custar menos que US$ 10

Estimativa da empresa é de oferecer 1 bilhão de doses do imunizante em 2021

A farmacêutica Janssen, que pertence à multinacional Johnson & Johnson revelou que sua vacina contra a Covid-19 deve ser lançada em 2021 com um preço inferior a US$ 10 por unidade. Um estudo, aprovado pela Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários na última quarta-feira, 18, espera garantir que o imunizante esteja disponível “em algum momento do primeiro ou do segundo semestre” de 2021. A informação foi dada pelo vice-presidente do Comitê Executivo da Johnson & Johnson, Joaquín Duato, durante conferência organizada pela IESE Business School em parceria com a consultoria McKinsey & Company.

Segundo o executivo, os resultados clínicos das vacinas da Pfizer e da Moderna, que apresentaram 95% de eficácia, dão ânimo para outras empresas continuarem buscando a imunização. Duato informo, ainda, que a Johnson & Johnson trabalhou em uma cadeia de fornecimento para ofertar 1 bilhão de vacinas em 2021 através de uma rede colaborativa. O executivo garantiu ainda que a vacina da marca garantirá os padrões de qualidade anunciados por outras farmacêuticas. “Não é uma situação competitiva, é uma questão social e uma crise global na qual precisaremos de várias vacinas, não apenas uma, porque devemos vacinar milhões de pessoas”, afirmou Duato.

*Com informações da EFE