Vazamento de petróleo mata animais e causa mancha quilométrica no mar da Califórnia

Área mais afetada, Huntington Beach, precisou paralisar trabalho de pescadores e considerou ocorrência como ‘potencial desastre ecológico’

EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA Mancha de petróleo se espalhou por mais de 30 quilômetros quadrados



A Guarda Costeira dos Estados Unidos trabalha desde o domingo, 3, para tentar consertar os danos causados por um vazamento de petróleo na costa sul da Califórnia. O despejo de 477 mil litros, (equivalente a 3 mil barris) no mar deixou um rastro de peixes mortos, pássaros gravemente feridos e pântanos contaminados. Em uma coletiva de imprensa, a prefeita da cidade mais afetada, Huntington Beach, Kim Carr, afirmou que a mancha se espalhou por mais de 33 quilômetros quadrados no Oceano Pacífico entre o momento no qual o vazamento foi notado, no sábado, 2, e o domingo, 3. Ela classificou a ocorrência como uma “catástrofe ambiental e um potencial desastre ecológico”. Segundo ela, a plataforma de petróleo na qual o vazamento foi identificado é operada pela Beta Offshore, de uma empresa de energia localizada no Texas.

Também em coletiva de imprensa realizada no fim de semana, o CEO da companhia de energia, Martyn Willsher, informou que o cano que apresentou vazamento foi fechado imediatamente, mas a mancha no oceano aumentou por causa do “petróleo residual” que ficou no equipamento. Ele disse que a empresa ainda tenta entender o que aconteceu. Uma investigação paralela também é feita pelo governo da Califórnia para tentar determinar os responsáveis pelo crime ambiental. Não há até o momento uma estimativa dos danos causados à área, mas imagens da vida marinha afetada pelo petróleo com animais mortos no oceano foram divulgadas nas redes sociais. O Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia exigiu que todas as peixarias da área afetada pelo petróleo fossem fechadas até segunda ordem.