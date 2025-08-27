Veja as fotos finalistas do prêmio ‘Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano – 2025’

Primeiras imagens da competição de fotografia do Museu de História Natural de Londres foram divulgadas; vencedores serão anunciados durante cerimônia no dia 14 de outubro

Gabriella Comi/2025 Wildlife Photographer of the Year Matilha de lobos do Ártico na Ilha Ellesmere, no Canadá



As primeiras imagens selecionadas para a aclamada competição Wildlife Photographer of the Year (Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano 2025, em português), organizada pelo Natural History Museum de Londres, foram finalmente divulgadas. As fotografias documentam a complexidade do mundo natural, enquanto competem entre o número recorde de 60.636 inscrições. A prestigiada competição é organizada anualmente pelo Natural History Museum de Londres, acaba de abrir as inscrições para sua edição de 2025. Fotógrafos de vida selvagem de todas as idades e níveis de experiência são convidados a submeter suas imagens mais impactantes, que celebram a beleza e a diversidade do mundo natural, ao mesmo tempo que levantam questões cruciais sobre conservação. A competição é reconhecida globalmente como um dos mais importantes eventos de fotografia de natureza, impulsionando carreiras e conscientizando sobre a urgência da proteção ambiental.

O processo de premiação envolve várias etapas, começando com um rigoroso julgamento por um painel de especialistas da indústria. As categorias variam amplamente, abrangendo desde retratos de animais e comportamentos, até paisagens e fotojornalismo, garantindo uma representação abrangente da vida selvagem. Os fotógrafos podem inscrever suas imagens através do site oficial da competição, e a expectativa é de milhares de participações de mais de 90 países, como acontece a cada edição.

Os vencedores, incluindo o cobiçado título de Wildlife Photographer of the Year, serão anunciados em uma cerimônia de gala no dia 14 de outubro. As fotografias premiadas e as altamente elogiadas farão parte de uma exposição itinerante de renome mundial, que começará no Natural History Museum de Londres e depois percorrerá o Reino Unido e outros países, permitindo que milhões de pessoas desfrutem dessas obras de arte e se conectem com a natureza.