Veja as fotos finalistas do prêmio ‘Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano – 2025’

Primeiras imagens da competição de fotografia do Museu de História Natural de Londres foram divulgadas; vencedores serão anunciados durante cerimônia no dia 14 de outubro

  Por Jovem Pan
  27/08/2025 08h50
As primeiras imagens selecionadas para a aclamada competição Wildlife Photographer of the Year (Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano 2025, em português), organizada pelo Natural History Museum de Londres, foram finalmente divulgadas. As fotografias documentam a complexidade do mundo natural, enquanto competem entre o número recorde de 60.636 inscrições. A prestigiada competição é organizada anualmente pelo Natural History Museum de Londres, acaba de abrir as inscrições para sua edição de 2025. Fotógrafos de vida selvagem de todas as idades e níveis de experiência são convidados a submeter suas imagens mais impactantes, que celebram a beleza e a diversidade do mundo natural, ao mesmo tempo que levantam questões cruciais sobre conservação. A competição é reconhecida globalmente como um dos mais importantes eventos de fotografia de natureza, impulsionando carreiras e conscientizando sobre a urgência da proteção ambiental.

O processo de premiação envolve várias etapas, começando com um rigoroso julgamento por um painel de especialistas da indústria. As categorias variam amplamente, abrangendo desde retratos de animais e comportamentos, até paisagens e fotojornalismo, garantindo uma representação abrangente da vida selvagem. Os fotógrafos podem inscrever suas imagens através do site oficial da competição, e a expectativa é de milhares de participações de mais de 90 países, como acontece a cada edição.

Os vencedores, incluindo o cobiçado título de Wildlife Photographer of the Year, serão anunciados em uma cerimônia de gala no dia 14 de outubro. As fotografias premiadas e as altamente elogiadas farão parte de uma exposição itinerante de renome mundial, que começará no Natural History Museum de Londres e depois percorrerá o Reino Unido e outros países, permitindo que milhões de pessoas desfrutem dessas obras de arte e se conectem com a natureza.

  • Veja as primeiras fotos que competem na Wildlife Photographer of the Year

"A Tale of Two Coyotes" mostra o canídeo com aparência de lobo no Parque Bernal Heights, em São Francisco. Parham Pourahmad, dos EUA, seguiu um casal por horas para capturar esta imagem, altamente elogiada na seção de 11 a 14 anos. Cerca de 100 desses animais altamente adaptáveis ​​vivem atualmente na cidade.

“A Tale of Two Coyotes” mostra o canídeo com aparência de lobo no Parque Bernal Heights, em São Francisco
Parham Pourahmad/2025 Wildlife Photographer of the Year

A Ice Edge Journey mostra uma colônia de pinguins-imperadores na plataforma de gelo de Ekström, na Baía de Atka, na Antártida. A foto foi tirada por Bertie Gregory, do Reino Unido, que viu a maioria dos filhotes usando rampas de gelo para entrar no mar em busca de alimento. Mas este grupo perdeu o caminho fácil para descer e deu um salto de 15 metros na água. Cientistas afirmam que o declínio do gelo marinho na Antártida pode forçar mais pinguins a se reproduzirem nas plataformas de gelo, tornando esse comportamento cada vez mais comum no futuro.

Colônia de pinguins-imperadores na plataforma de gelo de Ekström, na Baía de Atka, na Antártida
Bertie Gregory/2025 Wildlife Photographer of the Year

Jelly Smack Summer shows a bloom, or smack, of Pacific sea nettle jellyfish in Monterey Bay, California. To take the photo, Ralph Pace, from the US, smeared petroleum jelly on any skin not covered by his wetsuit. Despite their name, their sting is more like that of a bee than a nettle, Pace says. Highly adaptable to warming seas, jellyfish are appearing in larger numbers.

Floração águas-vivas-do-pacífico na Baía de Monterey, Califórnia
Ralph Pace/2025 Wildlife Photographer of the Year

"Lições Mortais" mostra jovens chitas que capturaram um dik-dik de Günther na reserva nacional de Samburu, no Quênia. Marina Cano, da Espanha, foi altamente elogiada na categoria de comportamento dos mamíferos por sua foto dos três praticando suas habilidades de caça enquanto a mãe observava.

Jovens chitas que capturaram um dik-dik de Günther na reserva nacional de Samburu, no Quênia
Marina Cano/2025 Wildlife Photographer of the Year

"Wake-up Call" mostra um leão e uma cobra no Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia. A foto foi tirada por Gabriella Comi, da Itália, depois que ela e um guia avistaram uma cobra rastejando em direção a dois leões adormecidos. Em segundos, o mais velho da dupla estava encarando o intruso venenoso. O Serengeti é famoso por sua grande população de leões, com cerca de 3.000.

Leoa e uma cobra no Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia
Gabriella Comi/2025 Wildlife Photographer of the Year

Dentro da Matilha, vemos lobos do Ártico na Ilha Ellesmere, no Canadá. Foto tirada por Amit Eshel, de Israel, em temperaturas de -35°C (-31°F), mostrando os lobos esquivos se aproximando o suficiente para que ele pudesse sentir seu hálito. Restrita aos territórios mais ao norte do Canadá e ao norte da Groenlândia, a subespécie branca do lobo cinzento demonstra curiosidade pelos humanos devido à falta de familiaridade com eles.

Matilha de lobos do Ártico na Ilha Ellesmere, no Canadá
Gabriella Comi/2025 Wildlife Photographer of the Year

"A Natureza Reivindica Seu Espaço" mostra morcegos-da-fruta deixando seu ninho nas ruínas de um monumento histórico em Banda, no estado indiano de Maharashtra. Para tirar a foto, Sitaram Raul, da Índia, trabalhou na escuridão total, focalizando manualmente sua lente na distância em que ele imaginava que os morcegos poderiam aparecer e usando o flash para iluminar a cena.

Morcegos-da-fruta deixando seu ninho nas ruínas de um monumento histórico em Banda, no estado indiano de Maharashtra
Sitaram Raul/2025 Wildlife Photographer of the Year

A Pose Rosa mostra um flamingo-grande coçando a cabeça nos pântanos de Camargue, no sul da França. Leana Kuster, da Suíça, foi muito elogiada na competição de 15 a 17 anos pela foto, tirada enquanto ela estava de férias, observando-os procurar moluscos e crustáceos em águas rasas e salobras.

Flamingo-grande coçando a cabeça nos pântanos de Camargue, no sul da França
Gabriella Comi/2025 Wildlife Photographer of the Year

"No Place Like Home" mostra uma preguiça-de-três-dedos-de-garganta-marrom agarrada a um poste de cerca na Costa Rica, fotografada por Emmanuel Tardy, da França. À medida que seu habitat desaparece, as preguiças são forçadas a se deslocar mais pelo solo. O governo costarriquenho está agora trabalhando com organizações de conservação para estabelecer corredores de vida selvagem, incluindo pontes aéreas, que reconectem seu habitat florestal.

Preguiça-de-três-dedos-de-garganta-marrom agarrada a um poste de cerca na Costa Rica
Emmanuel Tardy/2025 Wildlife Photographer of the Year

A Dica Tóxica mostra um elefante asiático solitário navegando por um depósito de lixo em Ampara, Sri Lanka. Lakshitha Karunarathna documenta conflitos entre humanos e elefantes em seu país há mais de três anos. Cerca de 20 elefantes morreram ao longo de oito anos em um dos dois lixões abertos da cidade, após consumirem embalagens de alimentos e outros resíduos plásticos enquanto se alimentavam.

Elefante asiático solitário navegando por um depósito de lixo em Ampara, Sri Lanka
Lakshitha Karunarathna/2025 Wildlife Photographer of the Year

