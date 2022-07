Veja vídeo do momento em que Shinzo Abe, ex-primeiro ministro do Japão, é baleado

Um homem abriu fogo contra Abe por trás, com uma arma aparentemente caseira, enquanto o líder político discursava.

EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT Polícia isola área onde ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe foi baleado



O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, o líder mais antigo do país, morreu nesta sexta-feira, 8, horas depois de ser baleado durante um evento de campanha, no qual fazia um discurso para uma eleição parlamentar. A informação foi confirmada pelo hospital em que o político recebia atendimento na cidade de Kashihara, na região de Nara. Ele teria chegado ao hospital sem sinais vitais. Um homem abriu fogo contra Abe por trás, com uma arma aparentemente caseira, enquanto o líder político discursava. O crime é o primeiro assassinato de um ex-primeiro-ministro japonês desde os dias do militarismo pré-guerra da década de 1930.

“Shinzo Abe foi transportado [para o hospital] às 12h20. Ele estava em estado de parada cardíaca na chegada. A reanimação foi administrada. No entanto, infelizmente, ele morreu às 17h03 [5h03 de Brasília]”, afirmou Hidetada Fukushima, professor de Medicina de Emergência no hospital da Universidade de Medicina de Nara. Um médico disse que Abe sangrou até a morte por duas feridas profundas, uma delas no lado direito do pescoço. O ex-primeiro-ministro tinha 67 anos de idade. O crime choca o país onde a violência política é rara e as armas são rigidamente controladas. O atual primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, condenou o tiroteio nos “termos mais fortes” e chamou de “absolutamente imperdoável”. Confira abaixo as imagens do atentado:

