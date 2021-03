Após comparações com bigode de Hitler, Amazon muda logotipo

Solução da empresa foi substituir o selo com cortes triangulares por uma fita quadrada com um canto puxado para cima

REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo Alterações passaram por feedback de um cliente antes do lançamento do design final em todo o mundo



A Amazon alterou novamente o seu logotipo. Em janeiro de 2021, a empresa já havia substituído o carrinho de compras azul por um logo simulando uma caixa de papelão com uma fita seta indicada à direita e, acima, um selo com cortes triangulares. No entanto, o selo começou a ser comparado pelas pessoas com o bigode de Adolf Hitler, o que gerou um certo mal-estar para a empresa. A solução foi substituir o selo com cortes triangulares por uma fita quadrada com um canto puxado para cima.

As alterações passaram por feedback de um cliente antes do lançamento do design final em todo o mundo. Segundo um porta-voz da Amazon, a empresa “está sempre explorando novas maneiras de encantar os clientes”. “Projetamos o novo ícone para despertar expectativa, entusiasmo e alegria quando os clientes começam sua jornada de compras em seus telefones, assim como fazem quando veem nossas caixas em sua porta”, afirmou.