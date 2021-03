Acidente próximo à fronteira dos EUA com México deixa 13 mortos; polícia suspeita de contrabando de pessoas

Ao todo, 25 pessoas estavam dentro do veículo que atravessou a fronteira e foi atingido por um caminhão em uma rodovia na Califórnia

REUTERS/Bing Guan/03.03.2021 Pelo menos 25 pessoas estavam dentro do carro atingido por um caminhão nos EUA



Pelo menos 13 pessoas que atravessaram a fronteira do México com os Estados Unidos por um buraco na cerca entre os dois países morreram em um acidente entre um carro e um caminhão na Califórnia nesta terça-feira, 2. A colisão foi registrada a cerca de 16 quilômetros de distância da fronteira entre os dois países. Dentro do veículo no qual estavam os imigrantes havia pelo menos 25 pessoas. Segundo a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, todos os ocupantes do carro se feriram e 12 deles, incluindo o motorista, morreram na hora. Outra vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A principal suspeita é de que as vítimas tenham sido levadas ao país por coiotes que contrabandeiam pessoas.

“Nós rezamos pelas vítimas do acidente e por suas famílias que passam por este momento difícil. Contrabandeadores de pessoas provam, mais uma vez, que não têm nenhum respeito pela vida humana. Aqueles que pensam em cruzar a fronteira ilegalmente deveriam parar para pensar nos perigos que muito frequentemente resultam em tragédias”, afirmou o chefe de patrulha da fronteira, Gregory Bovino, em nota divulgada pelo governo dos EUA. No mesmo dia em que o acidente foi registrado, outro veículo, que também teria passado pelo buraco aberto na cerca que divide as fronteiras, pegou fogo. Ao todo, 19 pessoas que estavam dentro do carro foram encontradas escondidas atrás de um arbusto próximo ao veículo. Todas tinham entrado de forma ilegal no país e foram levadas pela polícia