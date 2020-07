Venezuela tem recorde diário de novos casos da Covid-19

Nos últimos 30 dias, o país aumentou o número de infecções e mortes pela doença; no entanto, segundo dados oficiais, as taxas permanecem abaixo dos índices per capita de países vizinhos

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Desde março e até 20 de junho, menos de quatro mil pessoas haviam sido infectadas pelo coronavírus, e cerca de 32 haviam morrido devido à doença



A Venezuela registrou na segunda-feira (20) um novo recorde de casos da Covid-19 em um só dia, com 443 infecções, o país mantém a tendência crescente no número de registros. O balanço foi divulgado pela vice-presidente executiva do país, Delcy Rodriguez, à rede de televisão estatal “VTV”. De acordo com ela, nas últimas 24 horas o país registrou quatro mortes pela doença, com isso o total chegou a 116. Já o número de pessoas infectadas pelo vírus desde que a pandemia chegou à Venezuela, de acordo com dados do governo, subiu para 12.334.

Desde março e até 20 de junho, menos de quatro mil pessoas haviam sido infectadas pelo coronavírus, e cerca de 32 haviam morrido devido à doença. Nos últimos 30 dias, no entanto, o país aumentou o registro diário de infecções e mortes, embora, segundo dados oficiais, permaneça abaixo dos índices per capita dos vizinhos Brasil e Colômbia. Rodríguez alegou que das novas 443 infecções, 413 eram “comunitárias”, incluindo 179 no distrito da Capital, região que lidera as estatísticas nacionais. Caracas também foi o local de duas das quatro mortes do dia, e as outras duas foram contabilizadas no estado de Sucre, no nordeste.

*Com informações da EFE