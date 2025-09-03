‘Venezuela tem sido um dos piores atores no combate as drogas’, afirma Trump

Estados Unidos alegam que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, lidera um cartel de tráfico de cocaína e recentemente dobrou sua recompensa para 50 milhões de dólares (R$ 270 milhões) por sua captura

EFE/EPA/SAMUEL CORUM / PISCINA Washington (Estados Unidos), 08/05/2025.- O presidente dos EUA, Donald Trump, responde a perguntas após assinar uma ordem executiva estabelecendo uma força-tarefa para supervisionar os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 no South Court Auditorium da Casa Branca, em Washington, DC, EUA, em 5 de agosto de 2025. A força-tarefa ajudará na coordenação entre autoridades com a cidade de Los Angeles, LA28, e o governo federal enquanto se preparam para os Jogos Olímpicos de 2028. EFE/EPA/SAMUEL CORUM / PISCINA



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (3), que a Venezuela tem sido um dos piores atores no combate às drogas, ao justificar o ataque letal a um navio venezuelano na terça-feira, em vez de interditar a embarcação e capturar os supostos traficantes. Trump disse que o ataque levaria os traficantes de drogas a pensar duas vezes antes de tentar transportar drogas para os EUA. “Havia enormes quantidades de drogas entrando em nosso país para matar muitas pessoas, e todos entendem isso perfeitamente”, disse Trump em coletiva na Casa Branca.

Os Estados Unidos alegam que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, lidera um cartel de tráfico de cocaína e recentemente dobrou sua recompensa para 50 milhões de dólares (R$ 270 milhões) por sua captura para enfrentar acusações de narcotráfico. Maduro, por sua vez, acusou Trump de tentar provocar uma mudança de regime e lançou uma campanha de mobilização nacional.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ataque dos Estados Unidos em águas do Caribe contra uma suposta lancha de narcotraficantes na terça-feira (3) representa uma mudança fundamental na estratégia antinarcóticos, que passa de uma competência policial para uma campanha militar. O vídeo publicado por Trump nas redes sociais na terça-feira (2) mostrou uma lancha rápida com vários motores e pessoas a bordo.

O presidente dos Estados Unidos disse que 11 membros do grupo Tren de Aragua morreram no ataque, que deveria “servir de aviso a qualquer pessoa que sequer pense em introduzir drogas nos Estados Unidos”. O ataque à embarcação ocorre em um momento de crescentes tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela pela mobilização de navios de guerra americanos na região do Caribe, que, segundo Washington, visa combater o tráfico, mas que Caracas considera uma ameaça. O ministro de Comunicação venezuelano, Freddy Ñáñez, assegurou nas redes sociais que o vídeo publicado por Trump “é muito provável que tenha sido criado por meio de inteligência artificial (IA)”.

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP

Publicado por Sarah Paula