Jovem Pan > Notícias > Mundo > ‘Venezuela tem sido um dos piores atores no combate as drogas’, afirma Trump

‘Venezuela tem sido um dos piores atores no combate as drogas’, afirma Trump

Estados Unidos alegam que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, lidera um cartel de tráfico de cocaína e recentemente dobrou sua recompensa para 50 milhões de dólares (R$ 270 milhões) por sua captura

  • Por Jovem Pan
  • 03/09/2025 18h44
  • BlueSky
EFE/EPA/SAMUEL CORUM / PISCINA Donald Trump Washington (Estados Unidos), 08/05/2025.- O presidente dos EUA, Donald Trump, responde a perguntas após assinar uma ordem executiva estabelecendo uma força-tarefa para supervisionar os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 no South Court Auditorium da Casa Branca, em Washington, DC, EUA, em 5 de agosto de 2025. A força-tarefa ajudará na coordenação entre autoridades com a cidade de Los Angeles, LA28, e o governo federal enquanto se preparam para os Jogos Olímpicos de 2028. EFE/EPA/SAMUEL CORUM / PISCINA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (3), que a Venezuela tem sido um dos piores atores no combate às drogas, ao justificar o ataque letal a um navio venezuelano na terça-feira, em vez de interditar a embarcação e capturar os supostos traficantes. Trump disse que o ataque levaria os traficantes de drogas a pensar duas vezes antes de tentar transportar drogas para os EUA. “Havia enormes quantidades de drogas entrando em nosso país para matar muitas pessoas, e todos entendem isso perfeitamente”, disse Trump em coletiva na Casa Branca.

Os Estados Unidos alegam que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, lidera um cartel de tráfico de cocaína e recentemente dobrou sua recompensa para 50 milhões de dólares (R$ 270 milhões) por sua captura para enfrentar acusações de narcotráfico. Maduro, por sua vez, acusou Trump de tentar provocar uma mudança de regime e lançou uma campanha de mobilização nacional.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O ataque dos Estados Unidos em águas do Caribe contra uma suposta lancha de narcotraficantes na terça-feira (3) representa uma mudança fundamental na estratégia antinarcóticos, que passa de uma competência policial para uma campanha militar. O vídeo publicado por Trump nas redes sociais na terça-feira (2) mostrou uma lancha rápida com vários motores e pessoas a bordo.

O presidente dos Estados Unidos disse que 11 membros do grupo Tren de Aragua morreram no ataque, que deveria “servir de aviso a qualquer pessoa que sequer pense em introduzir drogas nos Estados Unidos”. O ataque à embarcação ocorre em um momento de crescentes tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela pela mobilização de navios de guerra americanos na região do Caribe, que, segundo Washington, visa combater o tráfico, mas que Caracas considera uma ameaça. O ministro de Comunicação venezuelano, Freddy Ñáñez, assegurou nas redes sociais que o vídeo publicado por Trump “é muito provável que tenha sido criado por meio de inteligência artificial (IA)”.

Leia também

Trump exige que Hamas liberte as 20 pessoas que ainda são mantidas como reféns
Trump afirma que falará com Zelensky na quinta-feira

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP
Publicado por Sarah Paula

 

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >