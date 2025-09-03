Trump exige que Hamas liberte as 20 pessoas que ainda são mantidas como reféns

Embota o total de sequestrados que estejam com o grupo islâmico chegue a 48, estima-se que apenas 20 ainda estejam vivos

EFE/EPA/KENA BETANCUR Familiares de reféns seguram fotos durante uma manifestação que marca o aniversário de seis meses dos ataques do Hamas a Israel, perto da sede das Nações Unidas em Nova York, Nova York, EUA, 7 de abril de 2024. Israel completa seis meses desde os ataques de 7 de outubro, já que 134 reféns ainda estão mantidos em cativeiro em Gaza, de acordo com as IDF israelenses. Mais de 33.000 palestinos e mais de 1.450 israelenses foram mortos, de acordo com o Ministério da Saúde palestino e as Forças de Defesa de Israel (IDF), desde que militantes do Hamas lançaram um ataque contra Israel a partir da Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023, e as operações israelenses em Gaza e a Cisjordânia que o seguiu. (Nova York) EFE/EPA/KENA BETANCUR



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu, nesta quarta-feira (3) que o Hamas liberte os 20 reféns que ainda estaria vivos e sob o poder do Hamas. “Diga ao Hamas para devolver IMEDIATAMENTE todos os 20 reféns (não 2, 5 ou 7!), e as coisas mudarão rapidamente. ISSO VAI ACABAR!”, escreveu o presidente dos EUA. Embota o total de sequestrados que estejam com o grupo islâmico chegue a 48, estima-se que apenas 20 ainda estejam vivos.

O Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos ressaltou que o pesadelo só terminará quando todos os 48 forem contabilizados, incluindo os que foram brutalmente assassinados durante os mais de 700 dias de sofrimento. Familiares dos reféns realizaram uma manifestação simbólica em frente à embaixada dos EUA em Tel Aviv, pedindo que Trump use sua influência para garantir um acordo que traga os reféns de volta e encerre a guerra.

