Trump exige que Hamas liberte as 20 pessoas que ainda são mantidas como reféns
Embota o total de sequestrados que estejam com o grupo islâmico chegue a 48, estima-se que apenas 20 ainda estejam vivos
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu, nesta quarta-feira (3) que o Hamas liberte os 20 reféns que ainda estaria vivos e sob o poder do Hamas. “Diga ao Hamas para devolver IMEDIATAMENTE todos os 20 reféns (não 2, 5 ou 7!), e as coisas mudarão rapidamente. ISSO VAI ACABAR!”, escreveu o presidente dos EUA. Embota o total de sequestrados que estejam com o grupo islâmico chegue a 48, estima-se que apenas 20 ainda estejam vivos.
O Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos ressaltou que o pesadelo só terminará quando todos os 48 forem contabilizados, incluindo os que foram brutalmente assassinados durante os mais de 700 dias de sofrimento. Familiares dos reféns realizaram uma manifestação simbólica em frente à embaixada dos EUA em Tel Aviv, pedindo que Trump use sua influência para garantir um acordo que traga os reféns de volta e encerre a guerra.
“Tell Hamas to IMMEDIATELY give back all 20 Hostages (Not 2 or 5 or 7!), and things will change rapidly. IT WILL END!” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/oeOxqd3XO3
— The White House (@WhiteHouse) September 3, 2025
