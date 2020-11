Vice de Trump diz ser contra lockdown e fechamento de escolas

Mike Pence também disse que os Estados Unidos nunca estiveram “tão preparados” para enfrentar a Covid-19

REUTERS/Erin Scott Pence também comentou plano de vacinação dos EUA.



Em meio a uma alta do número de casos de Covid-19, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que também é líder da força tarefa da Casa Branca no combate à doença, reforçou a postura do governo Trump, dizendo ser contrário à imposição de lockdown e ao fechamento de escolas. “As crianças devem permanecer na sala de aula”, disse Pence durante coletiva nesta quinta-feira, 19. Desde o dia 8 de novembro, o país está registrando mais de 100 mil casos de Covid-19 por dia. Entretanto, Pence disse que os EUA nunca estivaram “tão preparados para lutar contra o vírus como atualmente”.

O vice de Trump também disse que uma vacina só será disponibilizada para a população após autorizações legais e que grupos de risco e profissionais da saúde serão prioridade na vacinação. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, disse que a vacinação é essencial para conter a transmissão da Covid-19. Ele também classificou os resultados das vacinas da Pfizer e da Moderna como “extraordinários”. Ambas apresentaram 95% de eficácia. No momento, segundo dados da Johns Hopkins University, os Estados Unidos têm 11,6 milhões de casos e 252 mil mortes causadas pela Covid-19.

*Com informações do Estadão Conteúdo