Vice-Governador da Carolina do Norte enfrenta controvérsia por comentários em site pornográfico

O vice-governador da Carolina do Norte, Mark Robinson, que é candidato republicano, está no centro de uma controvérsia após a divulgação de comentários feitos em um site pornográfico ao longo de uma década. Entre as declarações, Robinson se referiu a si mesmo como “negro nazista” e manifestou apoio à reinstauração da escravidão. A apuração foi feita pela CNN americana, que identificou esses comentários ao cruzar informações biográficas do usuário com as de Robinson. Os registros datam de 2008 a 2012 no site “Nude Africa” e contrastam com suas opiniões públicas sobre temas como aborto e direitos de pessoas trans.

Em uma das postagens, Robinson comentava em vídeos de pornografia envolvendo travestis e mulheres cisgênero, o que levanta questões sobre a coerência de suas posições políticas. A polêmica pode impactar negativamente as estratégias do Partido Republicano na Carolina do Norte, um estado crucial nas eleições americanas. Robinson, que se autodenomina “mais trumpista do que Trump”, enfrenta um cenário desafiador, especialmente com o fortalecimento da candidatura democrata de Josh Stein, que se beneficia das críticas direcionadas ao republicano.

Em resposta às acusações, Robinson negou ter feito os comentários e acusou Stein de inventar a história, embora não tenha apresentado provas que sustentem sua defesa. Essa situação se soma a uma série de declarações controversas na trajetória política de Robinson, que incluem opiniões sobre o Holocausto, o qual ele negou, a comunidade LGBT que ele chamou de “sujos” e o direito de voto das mulheres, em que o republicano declarou que não deveriam votar.

