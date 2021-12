Vídeo gravado por piloto mostra supostos Ovnis sobrevoando o oceano

Imagens que teriam sido gravadas por um piloto mostrando uma série de Objetos Voadores Não Identificados (Ovnis) vistos de um avião que sobrevoava o pacífico viralizaram nas redes sociais na última semana. O vídeo, repercutido pela imprensa internacional, foi noticiado pela primeira vez no site American Military News e, segundo a publicação, teria sido registrado no dia 24 de novembro e publicado em um site de monitoramento de Ovnis em 4 de dezembro. Na plataforma, a “aparição” teria ocorrido perto do Oceano Pacífico e nas imediações de Hong Kong. “Eu não sei o que é isso”, diz um dos pilotos. “É um negócio esquisito”, fala outro. Veja, abaixo, o registro que viralizou nas redes:

A pilot claims he saw a fleet of #UFOs over the Pacific Ocean. The video was shot at around 39,000 feet. 🛸👽

The suspected #alien aircraft took the form of ‘weird’ rotating lights moving across the sky. 😳

What are your thoughts on the footage? 👀🤔 pic.twitter.com/N0I2WS2kYq

— Chillz TV (@ChillzTV) December 7, 2021