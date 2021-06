Vídeo mostra queda de teleférico que matou 14 pessoas na Itália

Acidente aconteceu no fim de maio de 2021 e deixou apenas um sobrevivente: uma criança de cinco anos

Imagem: Reprodução/@emergenzavvf Registro da queda foi divulgado por emissora de tv italiana



Um vídeo divulgado pelo canal de televisão TG3 mostra o momento em que um teleférico caiu na Itália na linha Stresa-Mottarone na região de Piemonte, no norte do país. O acidente aconteceu no dia 23 de maio e deixou 14 pessoas mortas. Uma criança de cinco anos foi a única sobrevivente do episódio. As imagens mostram que a cabine do teleférico estava perto da última estação quando começou a cair na direção contrária, indo em alta velocidade até colidir com uma torre. Depois disso um cabo arrebentou e a cabina caiu em uma encosta íngreme. Segundo autoridades italianas, a queda foi de uma altura de 20 metros e a estrutura teria rolado até ser parada por árvores. A linha de teleférico havia sido reaberta recentemente para o público após permanecer fechada por um longo período devido à pandemia de Covid-19. De acordo com o serviço de resgate local, a linha foi renovada em 2016.