Em busca de interesses mútuos, Biden e Putin se encontram em Genebra nesta quarta

Dando continuidade a sua primeira viagem internacional, o presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, se encontra com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quarta-feira, 16, em Genebra, na Suíça. A expectativa é que as negociações entre os presidentes aconteçam durante todo o dia. O início do encontro foi marcado pela cordialidade entre os participantes e pela declaração do norte-americano, que disse preferir um encontro “cara a cara” com o russo. Por sua vez, Putin afirmou esperar que as conversas sejam “produtivas”. Entre os possíveis temas da reunião estão pautas como mudanças climáticas, ataques cibernéticos, estabilidade nuclear e, até mesmo, o destino de cidadãos russos presos nos EUA e de norte-americanos detidos em território russo. Nos últimos meses, os presidente trocaram uma sequência de farpas. De um lado, Joe Biden questiona, entre outras coisas, a existência de ataques cibernéticos por hackers russos, a prisão do opositor Alexei Navalny e uma possível interferência nas eleições americanas, o que é negado por pelo presidente da Rússia.

Mesmo com as expectativas para a reunião desta quarta-feira, ambos países reconhecem as dificuldades para as negociações. Mesmo assim, o presidente dos Estados Unidos defendeu, ao longo da semana, a necessidade de mais “estabilidade e previsibilidade” na relação entre os países e ressaltou a necessidade das nações encontrarem “interesses mútuos no mundo”. “Nas áreas em que não concordamos, deixamos claro quais são as linhas vermelhas”, disse o presidente. À Associated Press, o porta-voz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, afirmou que nenhum avanço é esperado, destacando que é “a situação é muito difícil as relações russo-americanas”. No entanto, ele afirmou que o encontro entre os presidentes já pode ser considerado “uma conquista”. A expectativa é que os líderes mundiais realizem pronunciamos separados após o encontro.