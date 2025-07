Vietnã fecha acordo para pagar tarifas de 20% aos EUA

Medida aumentará consideravelmente o preço dos calçados e roupas que o país do sudeste asiático exporta maciçamente para os Estados Unidos

CARLOS BARRIA / POOL / AFP Esse foi o preço que Hanói teve que pagar para evitar a ameaça de uma tarifa ainda maior, de 46%



O presidente americano Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (2) que fechou um acordo comercial com o Vietnã que estabelece uma tarifa de pelo menos 20% sobre as exportações vietnamitas para os Estados Unidos. O acordo aumentará consideravelmente o preço dos calçados e roupas que o país do sudeste asiático exporta maciçamente para os Estados Unidos. Mas foi o preço que Hanói teve que pagar para evitar a ameaça de uma tarifa ainda maior, de 46%. No início de abril, Trump anunciou suas tarifas “recíprocas” contra o resto do mundo: uma sobretaxa mínima de 10%, que chega a 50% para os países que exportam mais aos Estados Unidos do que importam em produtos americanos. Diante do choque e do pânico nos mercados financeiros, o presidente republicano suspendeu suas tarifas mais altas por 90 dias, mas elas provavelmente voltarão a vigorar em 9 de julho.

“Acabei de fechar um acordo comercial com o Vietnã. Detalhes em breve!”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. Em outra mensagem, ele explicou que foi “uma grande honra” e que conversou com “To Lam, o respeitado secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã”. Segundo o acordo, os produtos do Vietnã que entram nos Estados Unidos estarão sujeitos a uma tarifa de 20%, e de 40% para produtos enviados através do Vietnã a partir de outros países. “Em troca, o Vietnã fará algo inédito: concederá aos Estados Unidos acesso total aos seus mercados comerciais”, afirmou Trump.

“Em outras palavras, eles abrirão o seu mercado para os Estados Unidos, o que significa que poderemos vender nossos produtos no Vietnã sem tarifas”, especificou, estimando que esta será uma grande oportunidade para os veículos SUVs. Os Estados Unidos são o principal mercado de exportação do Vietnã, com 57 bilhões de dólares (R$ 310,6 bilhões) em vendas nos primeiros cinco meses de 2025.

O Vietnã confirmou o acordo sem especificar o valor das tarifas. “O presidente Donald Trump valorizou o compromisso do Vietnã de fornecer acesso preferencial aos produtos americanos, incluindo veículos de grande cilindrada”, afirmou o governo vietnamita em comunicado. A sobretaxa de 20% “é um resultado muito melhor que os 46% iniciais, mas eu não ficaria muito entusiasmado”, declarou à AFP Dan Martin, da consultoria Dezan Shira & Associates. Martin se pergunta como os 40% serão aplicados porque “se os Estados Unidos incluírem nesta categoria produtos com componentes estrangeiros, isso poderia afetar muitas empresas”.

As ações de empresas têxteis e fabricantes de artigos esportivos inicialmente ganharam força em Wall Street, antes de caírem após a segunda mensagem de Trump. Por volta das 16h50 GMT (13h50 em Brasília), marcas cujos produtos de vestuário são fabricados no Vietnã evoluíam de forma mista, como Gap (+0,18%), Ralph Lauren (+0,07%) e Lululemon (-0,10%).

