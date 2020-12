Vitória de Biden deve ser reconhecida formalmente nesta segunda-feira

O Colégio Eleitoral irá oficializar o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos, apesar de Donald Trump continuar fazendo acusações de fraude no pleito

EFE/EPA/WILL OLIVER Após sofrer uma série de derrotas judiciais, o presidente Donald Trump está mais próximo do que nunca de ter sua derrota nas eleições oficializada



O Colégio Eleitoral deve reconhecer formalmente a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 14. O procedimento sela o resultado do pleito agora que todos os 50 estados do país, além do Distrito de Colúmbia, certificaram qual candidato recebeu a maioria dos votos populares em seus respectivos territórios. Os resultados, que já haviam sido sinalizados pela imprensa norte-americana no dia 7 de novembro, indicam que o democrata conquistou 306 delegados e o presidente Donald Trump, 232, sendo que são necessários 270 para ser eleito o próximo chefe de governo norte-americano.

A expectativa é que até o fim da noite Biden faça um discurso comemorando a última confirmação de sua vitória sobre o Partido Republicano. Trump, por outro lado, continua utilizando o seu perfil oficial no Twitter para fazer acusações de fraude eleitoral, sem reconhecer que tenha sido derrotado pelo adversário. No sábado, 12, a Suprema Corte rejeitou um processo movido pelo Texas para anular o resultado na Geórgia, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, que apontaram maioria dos votos para o democrata. Essa foi considerada a maior derrota judicial da campanha republicana na tentativa de garantir a reeleição de Trump.

*Com informações de agências internacionais