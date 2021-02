Vizinhos questionam direito de Donald Trump viver em Mar-a-Lago

O argumento dos moradores de Palm Beach é que a propriedade não é uma residência privativa, e sim um clube; antes de se mudar para Casa Branca, o ex-presidente vivia em Nova York

Divulgação Mar-A-Lago A mansão que Trump mantém para si em Mar-a-Lago é a segunda maior da Flórida



Os moradores de Palm Beach, na Flórida, estão questionando o direito de Donald Trump de viver dentro de Mar-a-Lago. Não está sendo contestado o fato da propriedade pertencer ao ex-presidente dos Estados Unidos, que a comprou por US$ 10 milhões em 1985, mas sim o fato do local ser um clube, e não uma residência privativa. Desde o início da década de 1990, Mar-a-Lago opera como um hotel e resort para membros pagantes do clube, sendo que o espaço também pode ser reservado para eventos privados. A questão foi deliberada em uma audiência pública do Conselho Municipal de Palm Beach nesta terça-feira, 9.

Durante a reunião, o representante de Donald Trump, John Marion, defendeu que o político e empresário tem o direito de viver na mansão, que se configuraria como uma “suíte do proprietário do clube”. O argumento recebeu o apoio do advogado de Palm Beach, John Skip Randolph. No entanto, o grupo de moradores da cidade foram contra o ex-presidente se tornar seu mais novo vizinho. A ideia também foi reprovada por um outro grupo dedicado exclusivamente a preservar a qualidade de vida da região, que é repleta de ricos e famosos. A decisão final não será tomada até abril.

Desde que adquiriu Mar-a-Lago, Donald Trump manteve uma mansão com acesso restrito para o seu uso próprio. Durante seu mandato, ele costumava se referir ao local como a sua “Casa Branca de Inverno” e utilizava o espaço para receber líderes mundiais, como o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, o presidente da China, Xi Jinping e até o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A sua residência fixa, no entanto, ficava em Nova York. A ex-primeira-dama Melania e o filho do casal, Barron, estabeleceram a mansão como seu domicílio desde o final de 2019. Trump se juntou a eles no dia 20 de janeiro, quando deixou oficialmente a Casa Branca.

*Com informações da EFE