‘Vocês nos avisaram sobre Pearl Harbor?’, diz Trump após ser questionado por repórter japonês

‘Quem conhece melhor as surpresas do que o Japão?’, disse o presidente americano ao justificar não avisar aliados sobre os ataques no Oriente Médio

Jim WATSON / AFP Trump e Takaichi respondiam, no Salão Oval, às perguntas da imprensa antes de manterem uma reunião bilateral



A diplomacia raramente é simples com Donald Trump. E ele voltou a demonstrar isso nesta quinta-feira (19) durante a visita à Casa Branca da primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, diante de quem recordou o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor.

Trump e Takaichi respondiam, no Salão Oval, às perguntas da imprensa antes de manterem uma reunião bilateral, quando um jornalista japonês perguntou ao presidente dos Estados Unidos por que ele não avisou aos seus aliados sobre o início da guerra no Irã. Trump então argumentou que queria manter o “fator surpresa”.

E, para surpresa, o que Trump iria falar em seguida: “Quem conhece melhor as surpresas do que o Japão?”, disse. “Por que não me falou sobre Pearl Harbor?”.

A sombra de uma careta pareceu cruzar o rosto da primeira-ministra japonesa, que se limitou a se recostar na poltrona.

O Japão realizou um ataque surpresa contra a Marinha dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, o que provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.

O Japão se rendeu, em 1945, após ser alvo das duas primeiras e últimas bombas atômicas usadas na história, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, que causaram 214 mil mortes.

Para muitos japoneses, o ataque a Pearl Harbor foi um erro que apenas trouxe destruição ao seu país.

*AFP