‘X Pro’, antigo Tweetdeck, passa a ser pago e exclusivo a assinantes; veja preço

Usuários que quiserem usar a ferramente vão precisar pagar US$ 84 (R$ 418 na cotação atual); mudança começou nesta terça-feira, 15

Chris Delmas / AFP Ilustração fotográfica mostra o logotipo X (antigo Twitter) na tela de um smartphone em Los Angeles, Califórnia



O aplicativo TweetDeck começou a ser pago na terça-feira, 15, e os usuários da rede social X, antes chamada Twitter, passaram a ser dirigidos a uma página para assinar o serviço quando tentam acessá-lo. A rede social X anunciou em julho que o TweetDeck, que permite aos usuários monitorar várias contas simultaneamente, seria acessível apenas aos usuários “verificados” a partir de agosto. Na terça, ao tentar acessar a ferramenta, que agora se chama X Pro, os usuários recebiam uma mensagem que solicitava o pagamento anual de US$ 84 (R$ 418 na cotação atual) para aderir à verificação. O TweetDeck foi lançado há mais de uma década e permite ao usuário organizar em seu computador suas contas por temas, através de colunas. A rede social comprou o aplicativo em 2011 por 40 milhões de dólares (75 milhões de reais na época). O bilionário Elon Musk, que comprou o Twitter no ano passado, empreendeu uma profunda reforma na plataforma, cortando funcionários e buscando assinaturas e rendas adicionais para um serviço extremamente popular, mas com algumas falhas. Linda Yaccarino, a nova diretora da X, assegurou na semana passada que a plataforma se encontra “perto do equilíbrio” e voltou a contratar pessoal.

*Com informações da AFP