Xi Jinping declara estar ‘profundamente preocupado’ com ofensiva de Israel contra Irã

Presidente chinês defendeu o trabalho conjuntos nas negociações para paz e destacou que a China se opõe a ‘qualquer ação que atente contra a soberania de outros países’

Xie Huanchi/EFE/EPA/Xinhua Declaração de Xi aconteceu durante reunião com o presidente uzbeque no Cazaquistão



O presidente chinês, Xi Jinping, declarou, nesta terça-feira (17), que está “profundamente preocupado” com as consequências da ofensiva israelense contra o Irã e acrescentou que a China se opõe a “qualquer ação que atente contra a soberania” de outros países. “A ação militar de Israel contra o Irã provocou uma escalada repentina das tensões no Oriente Médio, o que preocupa profundamente a China”, declarou Xi durante uma reunião com o presidente uzbeque no Cazaquistão, informou a agência estatal Xinhua.

“Nos opomos a qualquer ação que atente contra a soberania (…) de outros países”, acrescentou. Xi Jinping também fez um apelo por uma desescalada do conflito entre Irã e Israel “o quanto antes”, segundo a imprensa estatal chinesa. “Todas as partes deveriam trabalhar para reduzir a tensão do conflito”, declarou o mandatário.

*Com informações da AFP