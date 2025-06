Irã responde à declaração conjunta do G7 e pede que membros parem com ‘retórica unilateral’

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, classificou o documento como uma falha grave por não mencionar a ‘agressão ilegal e flagrante’ de Israel contra o país persa

Em meio à cúpula do G7, que acontece no Canadá, o governo iraniano enviou uma mensagem direta aos líderes das maiores economias do mundo, cobrando um posicionamento mais equilibrado sobre a crescente tensão no Oriente Médio. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, pediu que os países membros do grupo abandonem o que chamou de “retórica unilateral”, que, segundo ele, posiciona Israel apenas como vítima no conflito. Baqaei afirmou que os ataques israelenses violam o artigo 2 (4) da Carta das Nações Unidas, que proíbe o uso da força contra instalações nucleares pacíficas. Ele ressaltou que os bombardeios têm atingido estruturas civis, como escolas e hospitais, e instou as nações ocidentais a usarem sua influência para pressionar Israel a rever suas ações.

O porta-voz iraniano declarou que Teerã está disposto a retomar as conversas diplomáticas para uma desescalada do conflito, mas destacou que o papel do Ocidente é fundamental, tanto no apoio a Israel quanto na mediação para um cessar-fogo.

O apelo do Irã ocorre enquanto líderes internacionais aumentam os pedidos por uma solução pacífica, preocupados com o risco de uma nova crise humanitária e econômica na região, dada a importância geoestratégica do Irã como produtor de petróleo e gás. Apesar das movimentações diplomáticas, os confrontos bélicos entre Irã e Israel continuam intensos, com ataques registrados em cidades como Teerã, Tel Aviv e Haifa. Analistas acreditam que, sem uma exaustão militar de um dos lados, uma solução diplomática ainda parece distante.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA