Lula se reunirá com Zelensky nesta terça-feira durante cúpula do G7

Em um dos momentos mais aguardados de sua agenda internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta terça-feira (17) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O encontro bilateral ocorrerá no Canadá, paralelamente à cúpula do G7, grupo do qual o Brasil participa como convidado. A reunião, com duração prevista de 40 minutos, acontece em um contexto de altas expectativas e busca alinhar as posições diplomáticas entre os dois países. Recentemente, a postura do governo brasileiro foi interpretada por Zelensky e aliados como favorável à Rússia, gerando um distanciamento. Para analistas, o encontro é uma oportunidade para Lula esclarecer a posição do Brasil, que defende um papel de neutralidade e a busca pela paz, e mostrar que não possui uma “aliança incondicional” com Moscou.

A agenda de Lula no Canadá é intensa e inclui, além da reunião com Zelensky, um encontro com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e com o chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz. O presidente brasileiro também participa da sétima sessão do G7, focada em segurança energética, e de almoços com os chefes de Estado e de governo do grupo.

A presença de Lula na cúpula ocorre um dia após ele criticar a existência do G7, afirmando que o G20 é um fórum “mais humano” e representativo. A reunião entre Lula e Zelensky se dá em um momento em que as atenções globais se dividem entre a guerra na Ucrânia e o aumento das tensões no Oriente Médio, temas centrais nas discussões do G7, que busca promover a “desescalada” de conflitos.

*Com informações de Bruno Pinheiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA