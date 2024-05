Xi Jinping viaja para Europa pela primeira vez em cinco anos

Esse é o primeiro compromisso do presidente chinês no bloco europeu desde a pandemia da Covid-19

EFE/EPA/ATHIT PERAWONGMETHA / POOL A China tem aumentado seus investimentos no exterior, abrindo fábricas em diversos países



O presidente da China, Xi Jinping, viaja para a Europa neste domingo (5) pela primeira vez em cinco anos, visando fortalecer os laços econômicos entre Pequim e o bloco europeu. A visita de cinco dias incluirá paradas em França, Sérvia e Hungria, de acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores chinês. Durante sua estadia na França, Xi se encontrará com o presidente Emmanuel Macron para discutir questões bilaterais e globais, incluindo a situação na Ucrânia. É a primeira viagem europeia do presidente chinês desde a pandemia de Covid-19, durante a qual o ele ficou praticamente isolado do mundo durante quase três anos.

Além disso, a viagem de Xi coincide com a posse do presidente russo, Vladimir Putin, para seu quinto mandato, o que tem gerado atenção para as relações entre Pequim, Moscou e Bruxelas. Durante a visita, o presidente chinês e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, devem anunciar a abertura de uma fábrica da montadora chinesa Great Wall Motor na Hungria, em um movimento que pode fortalecer os laços comerciais entre os dois países. A China tem aumentado seus investimentos no exterior, abrindo fábricas em diversos países, o que pode ajudar a reduzir as tensões comerciais globais.

A Hungria, por sua vez, é vista como um importante aliado estratégico para a China, pois tem o poder de influenciar as políticas da UE. Orbán e Xi devem discutir formas de fortalecer a cooperação econômica e comercial entre os dois países, em um momento em que a China busca expandir sua presença global. A visita de do presidente chinês também é uma oportunidade para reforçar os laços entre Pequim e Bruxelas, em meio a um cenário de crescentes tensões comerciais e geopolíticas.

Publicado por Luisa Cardoso

