Zelensky afirma que Rússia tem toda a Europa como alvo da invasão à Ucrânia

Em discurso noturno, presidente ucraniano argumentou porque apoiar o país contra as tropas russas é ‘estratégia de defesa para todo estado civilizado’

UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem feito discursos para a nação todas as noites por meios de vídeos



A Rússia tem como alvo toda a Europa com sua invasão da Ucrânia, e parar a agressão de Moscou é essencial para a segurança de todas as democracias, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em seu discurso noturno. Segundo ele, o objetivo de guerra da Rússia “não pretendia se limitar apenas à Ucrânia” e que “todo o projeto europeu é um alvo”. “É por isso que não é apenas o dever moral de todas as democracias, todas as forças da Europa, apoiar o desejo de paz da Ucrânia”, disse ele. “Esta é, de fato, uma estratégia de defesa para todo estado civilizado”, completou.

No último sábado, 9, Kiev recebeu a visita surpresa do premiê britânico, Boris Johnson, que prometeu maior apoio aos ucranianos, com o envio de veículos blindados e mais armas. No mesmo dia civis continuavam tentando fugir do leste ucraniano antes que uma nova e intensa investida bélica da Rússia – prevista pelas autoridades da Ucrânia, pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e pelo serviço de inteligência do Ministério da Defesa dos Reino Unido – tenha início na região. Desde que deixou a região de Kiev, após uma negociação que objetivava o cessar-fogo, as tropas de Vladimir Putin estão se reagrupando próximo à fronteira com a Rússia, na região do Donbass, e visam a conquista da cidade portuária estratégica de Mariupol, a sudeste.