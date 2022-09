Zelensky afirma que Ucrânia libertou cerca de 30 assentamentos em Kharkiv

O presidente pediu para que os cidadãos denunciem crimes cometidos por ocupantes russos no território ucraniano

Ludovic MARIN / POOL / AFP Em discurso, Zelensky afirmou que algumas áreas tomadas pelos russos foram recuperadas



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou nesta sexta-feira, 09, que o Exército libertou e assumiu o controle de mais de 30 assentamentos na região de Kharkiv, e pediu aos cidadãos que denunciem crimes cometidos por ocupantes russos. “Nesse momento, as Forças Armadas da Ucrânia libertaram e assumiram o controle de mais de 30 assentamentos na região de Kharkiv. Em parte das localidades da região, as ações de controle e segurança do território continuam, estamos gradualmente assumindo o controle de novos assentamentos”, disse o presidente ucraniano em seu habitual discurso de fim de noite. Zelensky afirmou ainda que unidades da Polícia Nacional estão retornando aos assentamentos liberados na região de Kharkiv. “Peço aos ucranianos do território libertado: por favor, deem aos representantes de nossas forças qualquer informação que saibam sobre os crimes dos ocupantes”, acrescentou. Por fim, o presidente ucraniano agradeceu aos serviços secretos “que mais uma vez se mostraram muito eficazes na expulsão do inimigo”. No entanto, ressaltou que “batalhas ferozes continuam tanto em Donbass quanto no sul” da Ucrânia.

*Com informações da EFE