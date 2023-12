Na Argentina, Zelensky conversa com líderes de Equador, Paraguai e Uruguai e agradece apoio

Os três países sul-americanos votaram a favor de uma resolução da ONU de fevereiro de 2023 que pedia o fim da guerra na Ucrânia

Luis ROBAYO/AFP Zelensky e Milei se abraçam após discurso inaugural do argentino diante de multidão no Congresso



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, abordou neste domingo, 10, de sua luta contra a invasão russa com os mandatários de Equador, Paraguai e Uruguai durante sua visita à Argentina para comparecer à cerimônia de posse do ultraliberal Javier Milei. “A voz poderosa e unida dos países latino-americanos que apoiam a luta do povo ucraniano pela liberdade e a democracia é muito importante para nós”, disse Zelensky nas redes sociais, depois das reuniões. Tanto Moscou quanto Kiev têm cortejado os países da América-Latina, que estiveram divididos em sua resposta à guerra da Ucrânia. Zelensky disse que estava agradecido com o presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, e seu país “por apoiar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia”. Elogiou a participação do Uruguai na terceira reunião de assessores estrangeiros sobre a implementação da fórmula ucraniana na negociação de paz, e convidou Equador e Paraguai a se juntarem à iniciativa.

Zelensky falou também com seu par paraguaio, Santiago Peña, a quem “agradeceu o firme apoio à Ucrânia dentro das organizações internacionais”. Por sua vez, no diálogo com o presidente do Equador, Daniel Noboa, o líder ucraniano discutiu as possibilidades de “ampliar a cooperação bilateral”. Os três países sul-americanos votaram a favor de uma resolução da ONU de fevereiro de 2023 que pedia o fim da guerra na Ucrânia. Durante a cerimônia de posse de Milei, Zelensky e novo presidente argentino se cumprimentaram, se abraçaram e trocaram algumas palavras quando o ultraliberal saiu para fazer seu discurso na escadaria do Congresso.