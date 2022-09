Zelensky denuncia descoberta de vala comum em região de Kharkiv

Presidente ucraniano ainda não sabe o número determinado de pessoas encontradas em Izium, no leste do país

Handout / UKRAINE EMERGENCY MINISTRY PRESS SERVICE / AFP Kharkiv foi uma das cidades mais bombardeadas pelos russos



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou nesta quinta-feira, 15, a descoberta de uma vala comum com um número indeterminado de pessoas em Izium, na região de Kharkiv, no leste do país. “Foi encontrado um enterro em massa de pessoas em Izium”, disse Zelensky em discurso noturno divulgado pela presidência, referindo-se a uma localidade recentemente liberada dos russos. As ações processuais necessárias já foram iniciadas, acrescentou o presidente ucraniano, ao afirmar que “deverá haver mais informação clara e verificada amanhã (sexta-feira)”, momento para o qual convocou jornalistas ucranianos e internacionais para Izium. “Queremos que o mundo saiba o que está realmente acontecendo e aonde a ocupação russa levou”, comentou. Segundo Zelensky, a Rússia “deixa morte por toda a parte e deve ser considerada responsável por isso”. “O mundo deve responsabilizar a Rússia por esta guerra”, enfatizou.

*Com informações da EFE