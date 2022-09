Bolsonaro afirma que fará lives diárias nos últimos dias da campanha eleitoral

Presidente informou que passará a realizar transmissões ao vivo em suas redes sociais no formato de ‘horário eleitoral gratuito’ nos dez dias que antecederem o primeiro turno

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro (PL) pretende realizar transmissões ao vivo todos os dias até o primeiro turno das eleições



O presidente Jair Bolsonaro (PL) – que apareceu em segundo lugar nas intenções de voto em pesquisa do Instituto Datafolha, com a preferência de 33% dos eleitores, atrás somente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 45% – realizou uma transmissão ao vivo em suas redes sociais nesta quinta-feira, 15, e informou que passará a realizar lives diárias nos dez últimos dias do período eleitoral. Segundo o chefe do Executivo, o intuito será o de “indicar muitos governadores e senadores” que serão apoiados pelo atual governo federal. “Pretendo, a partir de semana que vem, todo dia fazer uma live às 19h para falar um pouquinho do que acontece e falar de política até o dia das eleições. Seria praticamente nosso horário eleitoral gratuito”, afirmou. Ao opinar sobre o momento decisivo, já que faltam 17 dias para o primeiro turno das eleições, Bolsonaro pediu união entre nomes viáveis e de maior expressão. “Se o pessoal não concentrar em um nome um pouco melhor, com chances de chegar, fica valendo a máxima: quando os bons se dividem, os maus vencem”, pontuou. Com a medida, o mandatário pretende ceder espaço aos seus indicados políticos com a intenção de alavancar suas candidaturas. Na transmissão realizada hoje, foram indicados candidatos para cargos eletivos em 22 Estados.