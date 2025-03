Zelensky denuncia novo ataque da Rússia e pede mais sanções: ‘Todo financiamento a guerra deve ser interrompido’

Presidente ucraniano afirmou 11 pessoas morreram além de outras 30 que ficaram feridas; ‘depois da chegada da emergência, outro bombardeamento foi realizado, direcionado intencionalmente contra os socorristas’, declarou

Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP "Esses ataques mostram que os objetivos da Rússia permanecem os mesmos", denunciou Zelensky



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informou que o exército russo lançou um novo ataque contra o território da Ucrânia na noite de sexta-feira (8), horário local, com dois mísseis balísticos. “Após a chegada de nossos serviços de emergência ao local, outro ataque foi realizado, direcionado intencionalmente contra os socorristas”, declarou Zelensky em comunicado. “Esses ataques mostram que os objetivos da Rússia permanecem os mesmos. Por isso, é essencial endurecer as sanções contra a Rússia. Tudo o que ajuda Vladimir Putin a financiar a guerra deve ser interrompido”, acrescentou Zelensky. O líder ucraniano afirmou que 11 pessoas morreram, outras 30 ficaram feridas, e oito prédios, incluindo um edifício administrativo, além de um caminhão dos bombeiros, foram danificados.

O bombardeio ocorre após os Estados Unidos suspenderem a ajuda militar e os serviços de inteligência para a Ucrânia, com o intuito de pressioná-la a aceitar um acordo de paz proposto pelo governo do presidente Donald Trump. Quando questionado se o presidente russo estaria aproveitando a pausa dos EUA no compartilhamento de informações de inteligência para intensificar os ataques à Ucrânia, Trump respondeu ontem, durante uma coletiva: “Acho que ele está fazendo o que qualquer outra pessoa faria.” Na madrugada de quinta-feira, a Rússia lançou um “ataque massivo” com o uso de 200 drones contra a indústria energética e a infraestrutura militar da Ucrânia.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Victor Oliveira