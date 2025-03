Zelensky diz que há ‘sérias dificuldades’ para adesão da Ucrânia à União Europeia

Presidente ucraniano também fez um apelo para que o presidente russo, Vladimir Putin, cesse suas exigências que, segundo ele, apenas prolongam o conflito

EFE/EPA/KIMMO BRANDT Ele ainda destacou que a Europa é um participante essencial na diplomacia global



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou preocupações sobre as ‘sérias dificuldades’ que a União Europeia enfrenta para iniciar as negociações de adesão do seu país. Durante um discurso no Conselho Europeu, ele afirmou que, apesar de a Ucrânia ter atendido aos critérios necessários, ainda existem obstáculos significativos que impedem o avanço desse processo. “É lamentável dizer isso, mas também é necessário algum tipo de pressão dentro da própria Europa para garantir que tudo o que foi prometido realmente aconteça. E estou falando sobre as negociações da adesão da Ucrânia à UE e sobre a resolução de questões fundamentais para a unidade europeia”, acrescentou o líder ucraniano. Zelenski classificou de “anti-Europeu” o bloqueio de decisões importantes para o continente ou de decisões já previamente acordadas.

Segundo ele, os esforços europeus para ampliar a segurança no continente também têm sido “constantemente obstruídos”. “Se dissermos que a Europa deve ser mais forte na competição global, também devemos falar sobre tornar as decisões europeias mais rápidas e eficazes, seja na política, defesa, economia, indústria ou qualquer outra área”, afirmou. Ele ainda destacou que a Europa é um participante essencial na diplomacia global, e que o continente “deve sempre estar à mesa em todas as conversas sobre a segurança da Europa”. Ele reiterou que a pressão sobre a Rússia deve ser mantida e que as sanções são essenciais, uma vez que Moscou tem ignorado seus compromissos. Zelensky também fez um apelo para que o presidente russo, Vladimir Putin, cesse suas exigências que, segundo ele, apenas prolongam o conflito

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias