Zelensky diz que linha de frente em Donetsk está ‘coberta’ de corpos russos

Presidente ucraniano ainda disse em discurso que os inimigos estão mentindo para suas tropas sobre número de perdas

Serviço de Imprensa do Serviço de Emergência Estatal da Ucrânia/Divulgação via REUTERS Donetsk é palco de um bombardeio intenso nos últimos dias



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta segunda-feira, 07, que a linha de frente de Donetsk, onde ocorrem combates pesados, está “literalmente coberta” de cadáveres russos. “A região de Donetsk continua sendo o epicentro da maior loucura dos ocupantes: morrem centenas todos os dias. O terreno em frente às posições ucranianas está literalmente coberto com os corpos dos ocupantes”, comentou no habitual discurso noturno. Zelensky disse que ao longo da linha de frente as forças ucranianas estão mantendo uma “defesa ativa”, e em áreas do leste e do sul estão empurrando “gradualmente” os russos de volta. “Pouco a pouco, estamos fazendo progressos”, enfatizou. O líder ucraniano disse que alguns dos militares russos, vendo “o que estava acontecendo, se queixaram ao governador da sua região, Primorsky Krai, sobre perdas colossais”, mas o governador Oleg Kozhemyako, previsivelmente, segundo Zelensky, “mentiu” na sua resposta, afirmando que “as perdas estão ‘longe de ser tantas”. O presidente ucraniano pediu assim aos cidadãos russos para encenarem um protesto “feroz”, mas não nas redes sociais, não “debaixo do cobertor”, mas nas ruas, “contra os que se encontram em Moscou“. Os russos atacaram nesta segunda-feira mais de 50 assentamentos no Donbas, Zaporizhzhia, Kherson, Mykolaiv, Kharkiv e Dnipropetrovsk, mas as forças ucranianas responderam em todas as frentes, segundo Zelensky, que detalhou que um dos resultados foi a destruição de um avião russo.

Zelensky também garantiu que o seu país recebeu novos sistemas de defesa aérea e, embora a proteção do céu ucraniano “não esteja 100%”, está progredindo em direção a este objetivo. O mandatário também informou sobre a decisão do Estado-Maior da Ucrânia de assumir o controle “à força” de cinco empresas ucranianas “para satisfazer as necessidades da guerra”. São elas Motor Sich, KrAZ, Ukrnafta, Ukrtatnafta e Zaporizhtransformator, que atualmente mal operavam e que, a partir de agora, sob a a “gestão militar-estatal”, estarão envolvidas na reparação e produção de equipamento, fornecimento de forças de defesa e restauração de infraestruturas, explicou o presidente no discurso.

*Com informações da EFE