Zelensky espera iniciar negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia ainda este ano

EFE/EPA/UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT Presidente do Parlamento Europeu e presidente da Ucrânia posam para um aperto de mão antes de sua reunião em Lviv



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manifestou neste sábado, 4, a esperança de que as negociações para a adesão à União Europeia (UE) possam começar este ano, segundo afirmou após reunião com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, em Lviv. “A Ucrânia aspira concluir a implementação das recomendações da Comissão Europeia o mais rápido possível e iniciar as negociações para a adesão à UE este ano”, escreveu o mandatário em seu canal no Telegram. Além disso, agradeceu a Metsola pela sua “liderança” no apoio à Ucrânia e pelas “importantes decisões” tomadas pelo Parlamento Europeu, em particular a resolução que apoia a decisão de conceder à Ucrânia o estatuto de país candidato à adesão.

Por sua vez, a presidente do Parlamento Europeu enviou uma mensagem de perseverança a partir da sua conta no Twitter. “Ao longo do último ano, aprendi muito com a Ucrânia. Mas talvez a lição mais importante seja aquela formulada pelo [poeta ucraniano] Taras Shevchenko: ‘continue lutando e é seguro que vencerá’. Isso é tão verdadeiro quando se trata da busca pela paz e liberdade como é na vida”, escreveu. Antes de se encontrar com o presidente ucraniano, a política conservadora depositou flores “em nome dos europeus” em um cemitério para homenagear as vítimas da guerra. “Vamos nos lembrar deles”, prometeu. Zelensky viajou ontem para Lviv, no oeste da Ucrânia, para participar de uma conferência internacional sobre os mecanismos existentes para processar o crime de agressão russa contra a Ucrânia. Metsola viajou para a cidade depois de visitar Kiev ontem, onde se reuniu com o porta-voz do Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, e prometeu que a cooperação entre os Parlamentos “continuará a se fortalecer”.

*Com informações da agência EFE