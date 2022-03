Zelensky implora por fim de bombardeios em Usina Nuclear de Zaporizhzhia

As últimas horas têm sido de apreensão na Ucrânia com um intenso bombardeio na Usina Nuclear de Zaporizhzhia. O ministro das Relações Exteriores usou o Twitter para informar que, caso o local exploda, a tragédia será 10 vezes pior do que Chernobyl. Em vídeo publicado no meio da madrugada, o presidente Volodymyr Zelensky disse que os russos sabem no que estão atirando e implorou para que os ataques parem. Para ele, esse ataque ‘ameaça uma catástrofe para toda a Europa’, já que Zaporizhizhia é o maior complexo nuclear do continente. Também depois do ataque, Zelensky conversou com o presidente dos EUA, Joe Biden, por telefone, segundo o canal FOX News.

Urgent video messages from President Zelensky that fighting at the Zaporizhia nuclear power plant threatens a catastrophe for all of Europe. He pleads for the fighting to stop and reminds people what happened in Chernobyl. He says Russian forces know what they’re shooting at. pic.twitter.com/kgIgXkzjrX

