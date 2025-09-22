Zoológico da França devolve panda doente e seu companheiro à China

Os animais, ambos com 17 anos, deveriam permanecer em Saint-Aignan-sur-Cher até janeiro de 2027, mas retornarão a um santuário em Chengdu; a fêmea tem o diagnostico de insuficiência renal

Um popular casal de pandas de um zoológico da França retornará à China em novembro após a fêmea ter sido diagnosticada com insuficiência renal, informou o diretor do parque à AFP nesta segunda-feira (22). Huan Huan e Yuan Zi chegaram ao Zoológico de Beauval, no centro da França, em 2012 como parte do programa de “diplomacia do panda” da China, que envia estes mamíferos por todo o mundo.

Os pandas, ambos com 17 anos, deveriam permanecer na França até janeiro de 2027, mas retornarão a um santuário em Chengdu “em consulta com as autoridades chinesas,” afirmou o diretor do zoológico, Rodolphe Delord. “A fêmea tem insuficiência renal, uma doença crônica comum em carnívoros envelhecidos. Por isso, preferimos transportá-la para a China antes que sua condição se agrave”, disse à AFP. O retorno está previsto para novembro de 2025 “para que possam viver sua aposentadoria em paz”, acrescentou Delord.

Huan Huan e Yuan Zi tiveram três filhotes em seu período na França e se tornaram estrelas no Zoológico de Beauval, em Saint-Aignan-sur-Cher. O maior, Yuan Meng, deixou o país em 2024, enquanto as gêmeas nascidas em 2021 continuarão no local para “conscientizar” sobre “a necessidade de proteger esta espécie emblemática”, explicou o diretor.

No ano passado, o panda-gigante deixou o status de “em perigo” para “vulnerável” na lista mundial de espécies em risco de extinção. Delord disse que esperava estender a associação entre o zoológico e a China para além de 2027. “E talvez trazer mais pandas no futuro”, acrescentou.

