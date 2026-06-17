PCDF diz a Moraes que instaurou inquérito para apurar arma de Bolsonaro apreendida

O equipamento estava em posse de um agente do GSI e foi confiscado pela PMDF durante blitz de rotina em Taguatinga

O delegado Thiago Boein Schemes da Silva, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), comunicou na quarta-feira (16) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que instaurou inquérito para investigar o motivo de uma arma registrada no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro estar com um agente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Durante uma blitz de rotina em Taguatinga, na segunda-feira (15), um agente da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu o equipamento. Segundo o Boletim de Ocorrência, o PM encontrou uma pistola no assoalho de um carro oficial da Presidência da República conduzido por um integrante do GSI.

Ao PM, o agente do GSI contou que trabalha para Bolsonaro. Inicialmente, ele afirmou que a arma era sua. Depois de ser verificado que não havia registro em seu nome, o agente relatou que o equipamento pertencia ao capitão da reserva e ficava guardado no carro oficial. Também foi encontrado um carregador sobressalente no veículo.

Em depoimento na Delegacia de Polícia, o agente do GSI contou que a arma apresentava falha mecânica. Por isso, segundo o servidor, o equipamento foi-lhe entregue na segunda-feira para ser feito reparo. A pistola seria devolvida no dia seguinte, na terça-feira (16).

Após o episódio, Moraes cobrou explicações da defesa de Bolsonaro sobre o motivo de o capitão da reserva manter em casa uma pistola e um carregador sobressalente. O ministro também questionou a razão para o reparo ter sido solicitado “às vésperas” do fim do período de 90 dias de prisão domiciliar temporária.

*Em atualização