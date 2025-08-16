‘A direita estará unida no segundo turno’, diz Zema à Jovem Pan durante lançamento de pré-candidatura à Presidência

O atual governador de Minas Gerais oficializou a pré-candidatura neste sábado (16) em São Paulo, e afirmou que conversou com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL): ‘Fiz questão de comunicar’

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO 'Temos a opinião de que a direita pode lançar alguns candidatos, mas que ela estará unida no segundo turno', declarou Zema



Em entrevista exclusiva à Jovem Pan durante o evento de lançamento de sua pré-candidatura à Presidência da República, o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que conversou com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), antes da oficialização: “Tudo vai depender dos acontecimentos nos próximos meses. Já conversei com ele, coloquei para ele que sou pré-candidato; fiz questão de comunicar. Tanto ele quanto eu temos a opinião de que a direita pode lançar alguns candidatos, mas que ela estará unida no segundo turno.”

A declaração foi dada após o discurso de Zema em São Paulo, cidade onde a cerimônia e os painéis foram realizados neste último sábado (16). Questionado se aceitaria assumir a vaga de vice em alguma outra chapa, caso necessário, Romeu Zema disse que tudo pode mudar, dependendo da conjuntura política, especialmente se o ex-presidente Jair Bolsonaro fizer esse pedido. Zema enfatizou que “ajustes são sempre possíveis (…) e vai depender muito das conversas entre os partidos”.

Políticos do Novo aproveitaram o evento para criticar o governo do presidente Lula (PT) e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ao falar sobre segurança pública, educação, merenda escolar e empreendedorismo, Zema citou o exemplo de Minas Gerais para afirmar que pretende replicar o modelo no âmbito nacional, caso venha a assumir a Presidência da República.