Romeu Zema se lança pré-candidato à Presidência pelo Partido Novo

Em discurso durante o 9º Encontro Nacional da sigla, o governador de Minas Gerais elegeu o que chamou de ‘três maiores inimigos do país’: ‘o lulismo, os parasitas do Estado e as facções criminosas’

MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Romeu Zema durante o Encontro Nacional do Partido Novo neste sábado (16)



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, oficializou neste sábado (16) sua pré-candidatura à Presidência da República para as eleições de 2026. O anúncio foi feito durante um encontro nacional do Partido Novo, realizado na capital paulista, onde Zema discursou para uma plateia de apoiadores e lideranças da sigla. Em seu pronunciamento, Zema utilizou sua gestão em Minas Gerais como um modelo para o Brasil, destacando a redução de cargos públicos, o corte de privilégios e a atração de investimentos privados. “Se foi possível fazer em Minas, é possível fazer no Brasil”, declarou, defendendo a “livre iniciativa e um estado que não atrapalha” como pilares para a prosperidade nacional.

O discurso foi marcado por um tom duro contra seus adversários. O governador elegeu o que chamou de “três maiores inimigos” do país: “o lulismo, os parasitas do estado e as facções criminosas”. Ele prometeu “varrer o PT do mapa”, criticou o que classificou como “abusos e perseguições do Alexandre de Moraes”, ministro do Supremo Tribunal Federal, e defendeu a saída do Brasil do bloco Brics, por sua aproximação com “regimes autoritários”.

Zema afirmou que o país está “vacinado contra a receita fracassada da esquerda” e concluiu seu discurso prometendo “libertar o Brasil do lulismo nas urnas”. O evento consolida o nome do governador mineiro como um dos principais postulantes do campo da direita para a próxima disputa presidencial.

