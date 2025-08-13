Em dia de lançamento da candidatura de Zema, Tarcísio almoça com empresários e banqueiros em São Paulo

Enquanto o governador de Minas se coloca oficialmente como um candidato da direita ao Palácio do Planalto em 2026, Tarcísio, até o momento, nunca admitiu abertamente a disputa do cargo

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O evento está programado para acontecer na casa de Bettamio, na Fazenda Boa Vista, condomínio conhecido pelas autoridades



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, será a grande presença aguardada em um almoço no próximo sábado (6), no interior do Estado. Ele foi convidado pelo empresário brasileiro Alexandre Bettamio, do Bank of América. Na lista de convidados, estão empresários importantes da Faria Lima, na capital paulista, e dirigentes de instituições financeiras. O evento está programado para acontecer na casa de Bettamio, na Fazenda Boa Vista, condomínio conhecido pelas autoridades.

No mesmo dia, também na capital, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, terá a pré-candidatura à Presidência da República lançada em evento do partido nele, o NOVO. O lançamento será na capital paulista, com expectativa de reunir lideranças políticas, filiados e apoiadores da direita.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enquanto Zema se coloca oficialmente como um candidato da direita ao Palácio do Planalto em 2026, Tarcísio, até o momento, nunca admitiu abertamente a disputa do cargo. Em discursos públicos e oficiais, e até reservadamente, o governador tem afirmado a pessoas próximas que é candidato à reeleição ao governo de São Paulo, e que o nome da direita será definido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar disso, entre os empresários paulistas, o nome de Tarcísio é visto com entusiasmo.

Outros governadores da direita, como os de Goiás, Ronaldo Caiado, e o do Paraná, Ratinho Jr., além de Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, também surgem como pré-candidatos e tem circulado pelo Estado de São Paulo nos últimos tempos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.