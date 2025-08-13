Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Beatriz Manfredini > Em dia de lançamento da candidatura de Zema, Tarcísio almoça com empresários e banqueiros em São Paulo

Em dia de lançamento da candidatura de Zema, Tarcísio almoça com empresários e banqueiros em São Paulo

Enquanto o governador de Minas se coloca oficialmente como um candidato da direita ao Palácio do Planalto em 2026, Tarcísio, até o momento, nunca admitiu abertamente a disputa do cargo

  • Por Beatriz Manfredini
  • 13/08/2025 11h57 - Atualizado em 13/08/2025 12h10
  • BlueSky
LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio de Freitas durante 24º Congresso Brasileiro do Agronegócio, no Sheraton WTC São Paulo Hotel, na capital paulista O evento está programado para acontecer na casa de Bettamio, na Fazenda Boa Vista, condomínio conhecido pelas autoridades

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, será a grande presença aguardada em um almoço no próximo sábado (6), no interior do Estado. Ele foi convidado pelo empresário brasileiro Alexandre Bettamio, do Bank of América. Na lista de convidados, estão empresários importantes da Faria Lima, na capital paulista, e dirigentes de instituições financeiras. O evento está programado para acontecer na casa de Bettamio, na Fazenda Boa Vista, condomínio conhecido pelas autoridades.

No mesmo dia, também na capital, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, terá a pré-candidatura à Presidência da República lançada em evento do partido nele, o NOVO. O lançamento será na capital paulista, com expectativa de reunir lideranças políticas, filiados e apoiadores da direita.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Enquanto Zema se coloca oficialmente como um candidato da direita ao Palácio do Planalto em 2026, Tarcísio, até o momento, nunca admitiu abertamente a disputa do cargo. Em discursos públicos e oficiais, e até reservadamente, o governador tem afirmado a pessoas próximas que é candidato à reeleição ao governo de São Paulo, e que o nome da direita será definido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar disso, entre os empresários paulistas, o nome de Tarcísio é visto com entusiasmo.

Outros governadores da direita, como os de Goiás, Ronaldo Caiado, e o do Paraná, Ratinho Jr., além de Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, também surgem como pré-candidatos e tem circulado pelo Estado de São Paulo nos últimos tempos.

Leia também

Aliados de Tarcísio comemoram pesquisa e veem pouco impacto do tarifaço

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >