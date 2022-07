Adélio realiza perícia médica e pode deixar presídio de Campo Grande (MS)

Novo laudo médico com resultado, que avaliará se o autor da facada em Bolsonaro oferece risco à sociedade, sairá em até 30 dias

Divulgação/Assessoria de Comunicação Organizacional do 2° BPM Adélio Bispo, preso e indiciado por esfaquear Jair Bolsonaro durante campanha em Minas Gerais em 2018



Adélio Bispo de Oliveira, homem que realizou a facada em Jair Bolsonaro (PL) durante as eleições de 2018, passou por uma nova perícia médica nesta segunda-feira no Presidio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) confirmou à equipe de reportagem da Jovem Pan que o laudo com o resultado que determinará se Adélio ainda é perigoso e oferece risco à sociedade será apresentado em até 30 dias e, a depender da resposta, o rapaz poderá ser solto. Por enquanto, o detento permanecerá em regime fechado. “Participaram do procedimento os peritos indicados pelo Juízo, acompanhados da assistente técnica indicada pela defesa”, disse a Justiça Federal. Em 2019, um laudo médico atestou Adélio com transtorno delirante permanente paranoide, condição que não permitiria uma punição criminal ao detento. Como as perícias médicas precisam ser realizadas após três anos, a Justiça realizou o procedimento nesta segunda.