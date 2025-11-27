Aécio Neves reassume presidência do PSDB nesta quinta-feira

O deputado, que retorna à presidência nacional da sigla, defende para 2026 um projeto de centro ‘distante do lulismo e do bolsonarismo’

Jefferson Rudy/Agência Senado “Somos oposição ao PT e não temos identificação com o bolsonarismo”, afirmou o deputado



O deputado federal Aécio Neves (MG) assume nesta quinta-feira (27) a presidência nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), oito anos depois de deixar o comando da sigla sob forte pressão, em meio a denúncias de corrupção.

Em entrevista ao Valor Econômico, Aécio afirmou que o PSDB defenderá em 2026 um projeto de centro “distante tanto do lulismo quanto do bolsonarismo”, embora reforce a posição de oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva. “Somos adversários do PT muito antes do Bolsonaro”, disse, ao mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Somos oposição ao PT e não temos identificação com o bolsonarismo”, reiterou.

Ex-governador e ex-senador, o deputado presidiu o PSDB entre 2013 e 2017. Em 2014, disputou a Presidência da República e foi derrotado no segundo turno pela então presidente Dilma Rousseff (PT).