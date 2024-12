AGU notifica YouTube para remover vídeos falsos sobre saúde de Lula

Objetivo é garantir a veracidade das informações e proteger a integridade da comunicação, uma vez que os vídeos em questão violam as diretrizes de uso da plataforma

A Advocacia-Geral da União (AGU) tomou uma medida importante ao notificar o YouTube Brasil, exigindo a remoção de vídeos que disseminam informações falsas sobre a saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A AGU destacou que alguns conteúdos insinuam a morte do presidente, o que contraria os boletins médicos que confirmam a normalidade dos procedimentos realizados. A solicitação para a retirada dos vídeos foi feita pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD). O objetivo é garantir a veracidade das informações e proteger a integridade da comunicação, uma vez que os vídeos em questão violam as diretrizes de uso da plataforma.

Atualmente, Lula está internado no Hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo. Ele passou por uma cirurgia e está em fase de recuperação, com a expectativa de receber alta no início da próxima semana. A equipe médica tem monitorado sua condição de perto, assegurando que não houve complicações durante o procedimento. A ação da AGU reflete a preocupação com a propagação de desinformação, especialmente em momentos críticos como este.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA