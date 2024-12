Lula deixa UTI, publica vídeo caminhando em hospital e afirma que está ‘firme e forte’

Presidente está internado desde terça, devido a uma cirurgia de emergência, e foi submetido a uma embolização preventiva dois dias depois, para evitar novos sangramentos, ele deve receber alta na próxima semana

Ricardo Stuckert/PR Lula caminha no corredor do Hospital Sirio Libanês ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 anos, apresentou melhora em seu quadro clínico e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (13). Em boletim médico, foi informado que Lula “segue lúcido e orientado”, alimenta-se normalmente e realizou caminhadas pelos corredores do hospital, agora sob cuidados semi-intensivos. Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente agradeceu o apoio recebido e tranquilizou a população. “Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando”, declarou. Na imagem, ele aparece andando ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale.

Lula foi internado na última terça-feira (10) devido a uma hemorragia intracraniana identificada após um exame de imagem, reflexo de uma queda sofrida em outubro no Palácio da Alvorada. Ele passou por uma cirurgia de emergência para drenar um hematoma de cerca de três centímetros e, na quinta-feira (12), foi submetido a uma embolização preventiva para evitar novos sangramentos.

Os médicos afirmaram que o procedimento foi bem-sucedido e reduziu significativamente o risco de novos episódios de sangramento. A previsão é que Lula receba alta hospitalar no início da próxima semana, embora ele deva seguir recomendações de repouso relativo e evitar atividades físicas e estresse por algumas semanas. Durante o período de internação, as visitas estão restritas à família. A equipe médica destacou que o presidente não apresenta sequelas e está apto para retomar suas atividades gradativamente após a alta.

Veja o post do presidente no Instagram:

*Reportagem produzida com auxílio de IA