AGU pede investigação sobre supostas fake news denunciadas pelo Banco do Brasil

Publicações têm disseminado informações falsas sobre o Banco do Brasil, sugerindo que a instituição financeira estaria à beira da falência devido a sanções impostas pela Lei Magnitsky

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Banco do Brasil manifestou preocupação com as declarações de Eduardo Bolsonaro e outros parlamentares



A Advocacia-Geral da União (AGU) tomou a iniciativa de solicitar à Polícia Federal a investigação de postagens feitas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro. Essas publicações têm disseminado informações falsas sobre o Banco do Brasil, sugerindo que a instituição financeira estaria à beira da falência devido a sanções impostas pela Lei Magnitsky. Essa situação tem gerado um clima de pânico no mercado financeiro e tentativas de pressão sobre instituições financeiras.

A AGU enfatiza a necessidade de investigar tanto a materialidade quanto a autoria das informações veiculadas, que podem estar ligadas a investigações em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF). A disseminação dessas notícias falsas, especialmente por perfis associados à direita, inclui recomendações para que investidores vendam suas ações e retirem seus recursos do Banco do Brasil, o que poderia resultar em uma corrida bancária e danos significativos à economia.

O Banco do Brasil, por sua vez, manifestou preocupação com as declarações de Eduardo Bolsonaro e outros parlamentares, que podem configurar crimes contra a soberania do país e o Sistema Financeiro Nacional. A instituição tem recebido uma série de pedidos de esclarecimento de clientes alarmados com as informações enganosas que circulam nas redes sociais. O advogado Jeffrey Chiquini, que foi mencionado nas publicações, defendeu suas declarações, afirmando que elas se referiam a uma realocação legítima de investimentos. No entanto, a AGU e o Banco do Brasil consideram que a propagação de tais informações pode ter consequências graves, não apenas para a imagem da instituição, mas também para a estabilidade econômica do Brasil.

