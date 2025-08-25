Lula cumpre agenda em MG e aumenta a expectativa para possível encontro com Zema

Visita ocorre em um momento de crescente articulação política, com Zema já posicionado como pré-candidato à Presidência em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornará a Minas Gerais nesta semana para cumprir agenda oficial, intensificando a expectativa sobre um possível encontro com o governador Romeu Zema (Novo), que não participou dos últimos eventos presidenciais no estado. A visita ocorre em um momento de crescente articulação política, com Zema já posicionado como pré-candidato à Presidência em 2026. De acordo com o repórter Rodrigo Costa, da Jovem Pan Poços de Caldas, a assessoria do governador ainda não confirmou a presença de Zema nos eventos. “Eu conversei agora há pouco, antes de entrar no ar, com a assessoria do governador Romeu Zema, que não confirma, por enquanto, a presença do governador nos dois eventos”, informou.

Esta será a sétima visita de Lula a Minas Gerais. Na sexta-feira, dia 29, o presidente estará em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde participará da inauguração do primeiro trecho de obras da Avenida Maracanã. A cidade é administrada por Marília Campos, correligionária do presidente. No mesmo dia, Lula seguirá para Montes Claros para a inauguração de um centro de tecnologia e inovação agroindustrial focado na produção de combustível renovável para aviação. A inclusão de Montes Claros no roteiro foi um pedido do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e de outros aliados políticos.