‘Se Biden pode desistir, por que eu não posso?’, questiona Datena sobre sua candidatura em São Paulo

Pré-candidato do PSDB levantou dúvidas sobre sua participação nas eleições municipais deste ano; ele já desistiu de concorrer em quatro ocasiões anteriores

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO José Luiz Datena é o pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo



José Luiz Datena, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, continua a levantar dúvidas sobre a confirmação de sua candidatura. Em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”, Datena admitiu que até ele mesmo desconfia de sua participação na corrida eleitoral. Ele comparou sua situação à do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sugerindo que, se o democrata pode desistir, ele também pode. A convenção do PSDB está marcada para o próximo sábado (27), após ser antecipada de 3 de agosto, em uma tentativa de conter especulações sobre a desistência do apresentador. Durante a entrevista, Datena afirmou que, se sentir que foi prejudicado dentro do partido, pode não comparecer à convenção.

Esta não é a primeira vez que Datena ensaia uma candidatura; ele já desistiu de concorrer em quatro ocasiões anteriores. A antecipação da convenção pelos tucanos visa justamente rebater as suposições de que o jornalista poderia desistir novamente. No entanto, o próprio pré-candidato não descarta essa possibilidade, mantendo a incerteza sobre sua participação na disputa pela prefeitura.

