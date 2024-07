Tabata diz que PSB está aberto a conversar com PSDB sobre vice, mas descarta Datena

Deputada federal afirmou não haver clima para o apresentador fazer parte de sua chapa após ele ter rompido acordo para sair candidato pelo PSDB

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO PSB, partido de Tabata Amaral, cogita a possibilidade de lançar uma chapa pura em São Paulo



A deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) abordou a relação com o jornalista José Luiz Datena (PSDB), também pré-candidato a prefeito, e as articulações para a campanha deste ano. A declaração ocorreu durante o lançamento da websérie da parlamentar, que aconteceu ontem. Durante o evento, Tabata mencionou a possibilidade de aliança com o PSDB, mas descartou conversas com Datena, que iniciou a pré-campanha ao lado dela e participou do lançamento de sua pré-candidatura. Ela afirmou que não há clima para que o apresentador seja seu vice, uma vez que ele decidiu se candidatar sozinho pelo PSDB. No entanto, ela deixou em aberto a possibilidade de diálogo com os tucanos caso o jornalista desista de sua candidatura.

O PSB, partido de Tabata, considera alternativas como lançar uma chapa pura, com um vice do próprio partido. Entre os nomes cogitados estão Lu Alkmin (mulher de Geraldo Alckmin) e Lu França (esposa de Márcio França). A websérie lançada por Tabata Amaral contará com 10 episódios sobre a trajetória da parlamentar. O primeiro aborda a história de seu pai, que morreu após lutar contra a dependência química, um tema que tem sido discutido por outros pré-candidatos recentemente. O evento de lançamento da websérie foi o momento em que Tabata comentou a situação com Datena.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini